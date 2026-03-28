È in lavorazione il nuovo ‘Il Signore degli Anelli’ di Stephen Colbert e suo figlio

Da metropolitanmagazine.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato da Variety USA, la Warner Bros. ha annunciato che Stephen Colbert e suo figlio stanno sviluppando un nuovo film basato su Il Signore degli Anelli. La produzione è in fase di lavorazione e si tratta di un progetto ancora in corso. La notizia riguarda l’intenzione di realizzare un’ulteriore pellicola legata all’universo creato da J.R.R. Tolkien.

E’ notizia di poco fa, come rivela Variety USA, che la Warner Bros. abbia parlato chiaro: Stephen Colbert e suo figlio stanno sviluppando un nuovo film de Il Signore degli Anelli. Scopriamo insieme tutte le dichiarazioni e com’è nata l’idea di questo ambizione progetto artistico. Com’è nata l’idea?. L’annuncio è stato dato martedì sera tramite i vari account social dello studio. Il video di presentazione si è aperto con il regista de “Il Signore degli Anelli”, Peter Jackson, che ha fornito un breve aggiornamento sul prossimo film della saga fantasy: “ La caccia a Gollum ” di Andy Serkis. Jackson ha dichiarato del progetto, in uscita nel 2027: “Andy sta facendo un lavoro straordinario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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