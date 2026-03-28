Durmisi tripletta con l’Albania U19 | la Juve Primavera è pronta a blindarlo

Un giovane giocatore ha segnato tre gol in una partita con l’Albania U19. La Juventus Primavera sta valutando un rinnovo del contratto per assicurarsi le sue prestazioni a lungo termine. La società ha mostrato interesse nel proseguire il rapporto con il calciatore, considerandolo una risorsa per il settore giovanile. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

con il rinnovo del contratto. L’attaccante continua a brillare. Il florido settore giovanile della Juventus continua a far brillare i suoi giovani talenti anche sui prestigiosi palcoscenici internazionali. L’assoluto protagonista del momento è senza dubbio Arman Durmisi, letale attaccante della Primavera bianconera, che ha letteralmente incantato tutti vestendo la maglia dell’ Albania Under 19. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nel match contro i pari età di Malta, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria, il classe 2008 ha dominato l’incontro mettendo a referto una tripletta personale nel 7-1 finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Durmisi, tripletta con l’Albania U19: la Juve Primavera è pronta a blindarlo Articoli correlati Bologna Juve Primavera 2-3 LIVE: la Juve la ribalta con Durmisi di testaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Juve-McKennie, ore decisive per il rinnovo: pronta la super offerta per blindarlo