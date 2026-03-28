Dal 8 al 30 aprile 2026, presso la Fondazione Marco Besso a Roma, si terrà una mostra personale di pittura dell’artista Duccio Trombadori. L’esposizione si svolgerà negli spazi di Villa Strohl-Fern, situata in Largo di Torre Argentina. La rassegna presenta le opere di Trombadori e si concentra sul suo rapporto con il soggetto.

Cosa: Il mio cuore a Villa Strohl-fern, mostra personale di pittura di Duccio Trombadori.. Dove e Quando: Fondazione Marco Besso (Largo di Torre Argentina 11, Roma), dall’8 al 30 aprile 2026.. Perché: Un omaggio intimo e pittorico a uno dei luoghi simbolo della Scuola Romana, intrecciando memoria familiare e paesaggio artistico.. Il legame tra un artista e i luoghi della sua formazione non è mai un semplice dato biografico, ma una trama invisibile che ne orienta la mano e lo sguardo. Per Duccio Trombadori, l’esposizione Il mio cuore a Villa Strohl-fern, che inaugura l’8 aprile presso la prestigiosa cornice della Fondazione Marco Besso, rappresenta il coronamento di un lungo viaggio sentimentale e creativo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Duccio Trombadori: il cuore di Villa Strohl-fern batte alla Fondazione Besso

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