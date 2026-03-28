A Ivalo, nel cuore del White Hell di Nokian, il silenzio assume una forma tangibile, diventando parte integrante dell’ambiente. Qui, il silenzio non è solo assenza di suoni, ma si manifesta come una presenza che si appoggia sugli oggetti e li avvolge, trasformandoli in elementi essenziali del paesaggio.

A Ivalo il silenzio non è assenza. È materia. Si appoggia sulle cose, le avvolge, le rende essenziali. La neve assorbe, il vento scolpisce, la luce — bassa, obliqua — disegna contorni netti e ombre lunghe. Qui, oltre il Circolo Polare Artico, l’inverno non arriva: resta. È in questo paesaggio quasi primordiale che Nokian Tyres ha costruito il White Hell, il centro prove più estremo sul pianeta. Un nome che non cerca effetti, ma verità. Perché qui tutto è definitivo: l’aderenza, l’errore, la misura del controllo. Oltre 700 ettari, più di 40 chilometri di piste tra ghiaccio e neve. Ma i numeri, da soli, non bastano. Il White Hell è un luogo mentale prima ancora che fisico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dove nasce l’inverno: viaggio nel White Hell di Nokian

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