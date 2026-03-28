Dormire di più nel weekend? Per i ragazzi può proteggere l'umore

Uno studio recente ha analizzato l’effetto di dormire di più nel fine settimana sui ragazzi. I ricercatori hanno osservato che prolungare le ore di sonno durante il sabato e la domenica può influire positivamente sull’umore dei giovani. La ricerca si basa su dati raccolti tramite questionari e monitoraggi del sonno di un campione di adolescenti. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto scientifico.

"Lo fai anche tu, o lo vedi fare ai tuoi figli: la sveglia presto tutta la settimana, e poi il sabato mattina a letto fino a tardi. Quello che sembra pigrizia, secondo una nuova ricerca, potrebbe invece essere una forma istintiva di protezione. Dormire bene è un’arte: 8 strategie per un buon sonno X Getty Images di più nel weekend? Lo studio. Un gruppo di ricercatori americani ha analizzato le abitudini di sonno di oltre 1.000 ragazzi tra i 16 e i 24 anni, chiedendo loro a che ora andavano a letto e si svegliavano nei giorni feriali e nel weekend. L’obiettivo era capire se recuperare sonno il sabato e la domenica avesse un effetto sull’umore. La risposta è sì. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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