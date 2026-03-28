Due incidenti stradali si sono verificati nel Maceratese nell’arco di un’ora e mezza, coinvolgendo complessivamente otto persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto alcuni automobilisti dalle lamiere delle vetture incidentate. Al momento, non sono ancora state fornite informazioni sulle condizioni di salute dei feriti.

In entrambi gli interventi i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre le persone dalle auto e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti MACERATA - Due incidenti stradali nel giro di un’ora e mezza nel Maceratese, con otto persone complessivamente coinvolte. È il bilancio degli interventi effettuati nella serata di ieri dai Vigili del fuoco. Il primo intervento è scattato intorno alle 22 lungo la SS77, al km 58 in direzione mare, in località Valcimarra, all’interno della galleria “Madonna del Sasso”. Coinvolta un’unica autovettura con a bordo quattro persone. Il secondo incidente si è verificato verso le 23. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Doppio incidente nel Maceratese, automobilisti estratti dalle lamiere. Ci sono 8 feriti

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