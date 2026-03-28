Dopo l’interruzione del concerto di Rosalía al Forum di Assago, anche Gianluca Grignani ha comunicato l’annullamento delle sue prossime date, tra cui quella prevista all’Alcatraz di Milano il 25 maggio. Chi aveva già acquistato i biglietti potrà richiedere il rimborso. La cancellazione riguarda tutte le date programmate e si riferisce alle attività live dell’artista in programma nelle prossime settimane.

Dopo l’interruzione improvvisa del concerto di Rosalía al Forum di Assago, anche Gianluca Grignani ha annunciato la cancellazione delle sue prossime date live, inclusa quella attesa all’Alcatraz di Milano il 25 maggio. L’artista è stato costretto a fermarsi a causa di problemi fisici definiti “non gravi” ma tali da richiedere cure costanti, portando all’annullamento anche dei concerti previsti a Roma e Macerata. Da ieri è stata ufficialmente aperta la procedura per richiedere il rimborso integrale dei biglietti attraverso i canali di vendita originali. Il ritorno sul palco di Gianluca Grignani era uno degli eventi più attesi della stagione, alimentato dall’entusiasmo raccolto durante l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo Rosalía, anche Gianlunca Grignani annulla il suo show (ma il rimborso si potrà chiedere)

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Discussioni sull' argomento Milano, dopo Rosalia anche Gianluca Grignani annulla il suo concerto: Non sto bene. Rimborsi per la data all'Alcatraz; Rosalía ha postato la prima foto dopo il concerto interrotto: Sto meglio, grazie per la comprensione; Ho vomitato qui dietro, colpa di un'intossicazione alimentare. Così Rosalia interrompe (dopo un'ora) lo show di Milano; Rosalía si sente male e interrompe il concerto di Milano: dopo lo show è stata portata in ambulanza in ospedale, il motivo del malore e la questione biglietti - VIDEO.

Rosalia, il messaggio ai fan dopo l'interruzione del concerto a Milano - facebook.com facebook

Rosalía pubblica una foto in barella dopo il malore ad Assago #rosalia x.com