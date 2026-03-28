Dopo benzina e bollette c' è un nuovo problema in arrivo per colpa della guerra in Iran

Dopo i rincari di benzina e le bollette più salate, si profila un nuovo problema legato alla guerra in Iran. Gli Houthi hanno indicato che la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab potrebbe essere una delle misure che intendono adottare per sostenere l’Iran. La possibilità di questa azione si aggiunge alle tensioni già presenti nella regione e alle difficoltà di navigazione nel tratto di mare strategico.

Si alza la tensione in un altro snodo strategico delle rotte del commercio mondiale con gli Houthi dello Yemen che si mobilitano contro Usa e Israele e minacciano la chiusura del Mar Rosso La chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è "tra le opzioni" delle azioni che gli Houthi intendono attuare a sostegno dell'Iran. Altro snodo strategico delle rotte del commercio mondiale, come lo Stretto di Hormuz, Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con il golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e funge da ingresso meridionale al Canale di Suez. Con una lunghezza di circa 50 km e una larghezza di 26 km nel punto più stretto, è uno dei colli di bottiglia del traffico marittimo più delicati al mondo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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