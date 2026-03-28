donna e bimbo di 1 anno trovati morti in un laghetto di rovigo

Una donna e un bambino di un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto nel comune di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi. La polizia sta svolgendo accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali.

Rovigo, 28 marzo 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, per il recupero dei corpi privi di vita di una donna e di un bambino di circa un anno nelle acque di un laghetto artificiale aghetto artificiale in via Perarolo, una zona di campagna vicino alla Statale 434 e alla zona industriale. Sul posto l’elicottero dei pompieri del Reparto volo di Bologna con a bordo i sommozzatori e l’elicottero del Reparto volo di Venezia con a bordo gli elisoccorritori. Il recupero dei corpi senza vita è stato già effettuato dai vigili del fuoco di terra. I sommozzatori stanno svolgendo ulteriori ricerche nello specchio d'acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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