Lo sloveno ha segnato 41 punti nella partita contro i Lakers, ma potrebbe essere sanzionato con una sospensione a causa del suo 16° fallo tecnico stagionale. Nel frattempo, il giocatore ha stabilito un record: il primo assist tra padre e figlio nella storia della lega.

I Cavaliers dominano gli Heat, i Celtics, nonostante l’assenza di Brown, superano gli Hawks mentre la solita tripla doppia di Jokic permette ai Nuggets di avere la meglio sui Jazz. Passaggio del testimone tra LeBron James e il figlio Bronny: la Nba ha omologato nel libro dei record il primo assist padre-figlio della lega quando ha passato la palla a Bronny James per un tiro da tre punti nel secondo quarto della partita dei Los Angeles Lakers contro Brooklyn. Bronny James è stato in campo con suo padre per quasi 4 minuti e mezzo quando sono entrati insieme all'inizio del secondo quarto. In una partita nella quale nessuno sembra davvero voler difendere, alla fine a sorridere sono i Cavaliers (46-28) che dominano il primo tempo, toccano anche il +35 e poi controllano senza problemi la ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doncic ancora sopra 40 punti, ma rischia uno stop. LeBron da record: primo assist da padre a figlio

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