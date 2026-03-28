“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Torna l’appuntamento con “Domenica In”, il 29 marzo dalle 14 alle 17:10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. L’apertura della 28ª puntata sarà dedicata al ricordo di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni. Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità artistica del grande cantautore insieme ad Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane, che interpreterà uno dei suoi brani più iconici, “Il cielo in una stanza”. Ospite in studio anche Rupert Everett, protagonista di numerosi film di successo, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Domenica In”, gli ospiti della puntata del 29 marzo

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