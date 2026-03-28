Domani il ritorno all’ora legale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, si effettuerà il cambio dall'ora solare a quella legale. Gli orologi andranno spostati avanti di un'ora alle due del mattino, quando dovranno essere impostati alle tre. La modifica avverrà automaticamente o manualmente in base ai dispositivi utilizzati. Questa operazione rappresenta il ritorno all’ora legale dopo il periodo di ora solare.

Il passaggio all’ora legale in questo 2026 avverrà nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 Marzo: come semopre, alle ore 2 del mattino gli orologi dovranno essere portati in avanti di sessanta minuti, portandoli cioè alle ore 3. In questo 2026 tale ricorrenza cadrà il giorno 29, mentre nel 2025 era avvenuta il 30 e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Pronti per il ritorno dell’ora legale? Lancette avanti domenica 29 marzo: ma stavolta potrebbe essere l’ultimaNella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entrerà in vigore l’ora legale.

CAMBIO ORA: TORNA L'ORA SOLARE

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