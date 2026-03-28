Dodò blitz e accordo vicino | le cifre della firma
Sul fronte del calcio, si avvicina la firma di un contratto importante per un giovane calciatore. Secondo fonti vicine alla trattativa, l’accordo sarebbe ormai definito e la firma potrebbe arrivare a breve. La destinazione del giocatore per la prossima stagione sembra ormai confermata, con dettagli sull’intesa che sarebbero stati messi nero su bianco.
Svolta improvvisa nel futuro di Dodò: la firma si avvicina a grandi passi, ecco dove giocherà l’anno prossimo. Anche quest’anno sta dimostrando di essere sicuramente uno dei laterali destri più forti del campionato e, non a caso, il suo nome è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo. Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodò, non ha certo bisogno di presentazioni e ora arrivano aggiornamenti importanti in merito al suo futuro. Dodò (Ansa) – calciomercato.it L’obiettivo della Fiorentina è quello di blindare il brasiliano classe ’98, che ha un contratto con i viola che scade il 30 giugno 2027: secondo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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