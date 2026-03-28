Hamilton ha espresso preoccupazione riguardo a un divario significativo nelle prestazioni, sottolineando la necessità di recuperarlo. Leclerc ha commentato di essere deluso, senza attribuire tutta la colpa al motore, precisando che l’erogazione di potenza incide molto sui tempi, anche se ha riconosciuto che la scuderia è molto veloce nel primo settore.

“Non si può dar tutta la colpa solo al motore, sicuramente l’erogazione di potenza determina una gran parte del tempo, ma loro sono molto veloci anche nel primo settore. Questo significa che le nostre prestazioni sono sotto anche a livello di macchina”. È un Lewis Hamilton deluso quello ascoltato ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1, dove l’italiano Kimi Antonelli ha ottenuto invece la seconda pole position consecutiva. “Dobbiamo recuperare un divario enorme da Mercedes per potercela giocare”, ha dichiarato preoccupato Hamilton. A fargli eco, con dichiarazioni differenti, è il compagno di scuderia Charles Leclerc, che partirà in seconda fila, quarto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dobbiamo recuperare un divario enorme”: la preoccupazione di Hamilton. Leclerc fa eco: “Sono un po’ deluso”

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