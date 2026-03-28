Dl fiscale Orsini | urgente tavolo con Governo su esodati 5.0

Il Consiglio dei Ministri di ieri sera non ha affrontato la questione delle risorse necessarie per gli esodati collegati al piano Transizione 5. La mancanza di fondi rappresenta un problema aperto che interessa il sistema produttivo e coinvolge direttamente le persone coinvolte nel piano. La richiesta di un tavolo urgente con il Governo è stata avanzata per trovare una soluzione concreta.

Roma, 28 mar. (askanews) – “Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha lasciato irrisolto un nodo grave per il sistema produttivo: l’assenza di risorse per gli esodati legati al piano Transizione 5.0 è un segnale che non può essere ignorato”. Lo dichiara il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. “Apprendiamo con forte preoccupazione la mancanza di risorse destinate agli esodati legati al piano Transizione 5.0. Si tratta di un tema cruciale che non può essere rinviato né ridimensionato – aggiunge -. Per questo chiediamo con urgenza l’apertura, già dalla prossima settimana, di un tavolo di confronto con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: MedioEtruria, Giani incalza il Governo: "Serve tavolo urgente. Per ora niente risorse previste" Orsini: in Italia energia tra più care al mondo, speriamo dl a febbraioIl tema del costo dell’energia «è da risolvere velocissimamente: so che per il governo con cui stiamo collaborando è complesso costruire un decreto... Tutto quello che riguarda Dl fiscale Orsini urgente tavolo con... Dl fiscale, Orsini: urgente tavolo con Governo su esodati 5.0Roma, 28 mar. (askanews) - 'Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha lasciato irrisolto un nodo grave per il sistema produttivo: l'assenza ... notizie.tiscali.it ***Dl fisco: Orsini, urgente un tavolo su esodati 5.0, a rischio la fiducia(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha lasciato irrisolto un nodo grave per il sistema produttivo: ... ilsole24ore.com