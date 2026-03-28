In provincia di Ravenna, una pizzeria di Castel Bolognese ha stipulato un contratto di lavoro con un dipendente con disabilità. La notizia evidenzia una situazione di assenza di progetti strutturati per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nella regione di Capitanata. La mancanza di iniziative specifiche rappresenta un vuoto nel settore dell’impiego per questa categoria.

Questi sono modelli di impresa, non semplice filantropia. La distinzione è la più importante che si possa fare quando si parla di inclusione lavorativa. La filantropia risolve un problema oggi e lo ricrea domani, perché dipende dalla generosità, che è discontinua per definizione. Il modello di impresa costruisce una struttura che si autosostiene, genera reddito, produce qualità, e dimostra sul campo che la cosiddetta “fragilità” è spesso una risorsa produttiva mal distribuita, non un deficit irreversibile. PizzAut lo riassume con una formula: la prima volta vieni per il progetto, ma la seconda torni per la pizza. Che cosa significa questo per la Capitanata? Significa, anzitutto, guardare in faccia un vuoto che le famiglie conoscono bene e che il discorso pubblico provinciale preferisce non vedere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Disabilità e lavoro in Capitanata: il vuoto che nessuno progetta”

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