L'esterno dell'Inter ha commentato il video dell'esultanza, definendola una reazione spontanea e senza intenti di mancare di rispetto. Ha aggiunto che nello spogliatoio azzurro si riconosce la forza della Bosnia e l'ambiente che l'Italia dovrà affrontare a Zenica. Sottolinea inoltre che la squadra spera di qualificarsi per il Mondiale, rispettando comunque la squadra avversaria.

L'esterno dell'Inter torna sul video dell'esultanza: "Solo una reazione istintiva" FIRENZE - Solo una reazione istintiva, nessuna mancanza di rispetto perchè nello spogliatoio azzurro tutti sanno che la Bosnia è forte e che ambiente l'Italia troverà a Zenica. Ma la qualificazione ai prossimi Mondiali è un traguardo da non fallire. A tre giorni dalla sfida decisiva contro Dzeko e soci, tocca a Federico Dimarco prendere la parola a Coverciano. Una presenza non casuale visto il polverone che si è sollevato giovedì sera, quando lo stesso giocatore dell'Inter e altri compagni di squadra sono stati ripresi mentre esultavano per la vittoria ai rigori della Bosnia sul Galles. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dimarco "Rispettiamo la Bosnia ma vogliamo il Mondiale, l'Italia deve esserci"

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