La Federazione italiana ha preso posizione in seguito agli incidenti verificatisi dopo la partita, durante i festeggiamenti per la vittoria della Bosnia. La situazione è stata causata dall’esultanza di un calciatore azzurro, che ha scatenato polemiche e richieste di chiarimenti. La Figc ha deciso di intervenire ufficialmente, precisando le ragioni della reazione di alcuni giocatori italiani.

Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dimarco è un caso, non c’è alternativa: interviene la Figc

Articoli correlati

Conte rischia una giornata di squalifica? La Gazzetta: “insulto a Manganiello, forse interviene la Procura Figc”Durante il match tra Napoli e Como di Coppa Italia, Antonio Conte ha insultato l’arbitro Manganiello; il tecnico del Napoli ha urlato “Almeno vallo a...

Leggi anche: Caso Conte, insulti all’arbitro in Napoli-Como: la Procura FIGC apre un fascicolo

Contenuti e approfondimenti su Dimarco è un caso non c'è alternativa...

Temi più discussi: L'Inter è in crisi?; I pugni in tasca di Marco Bellocchio è un rivoluzionario racconto sulla famiglia disfunzionale e rivederlo è sempre una buona idea; Pentema, una libreria per 23 abitanti: quando la cultura è comunità; Galles ko, Dimarco esulta davanti alla tv: il video infiamma la vigilia di Bosnia-Italia.

Italia, Dimarco finisce al centro delle polemiche: è successo ieri seraLa reazione dell'esterno nerazzurro al passaggio del turno dei bosniaci ha già fatto il giro del web: ecco cosa è successo ... spaziointer.it

Italia, scoppia il caso Dimarco dopo la vittoria ai playoff | Polemica sull’esultanza a fine partitaFederico Dimarco al centro della polemica per aver esultato alla notizia della vittoria della Bosnia ai playoff Mondiali ... ilsussidiario.net

Dimarco esulta col pugnetto quando la Bosnia elimina il Galles: il video dell'Italia diventa virale - facebook.com facebook

Italia vs Bosnia: polemica per esultanza di Dimarco &co. La risposta esilarante di Zazzaroni x.com