Dimarco è un caso non c’è alternativa | interviene la Figc

Da calcionews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione italiana ha preso posizione in seguito agli incidenti verificatisi dopo la partita, durante i festeggiamenti per la vittoria della Bosnia. La situazione è stata causata dall’esultanza di un calciatore azzurro, che ha scatenato polemiche e richieste di chiarimenti. La Figc ha deciso di intervenire ufficialmente, precisando le ragioni della reazione di alcuni giocatori italiani.

Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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