Dimarco chiarisce | Rispetto qualsiasi club e nazionale L’esultanza è stata una reazione istintiva eravamo tra amici e stavamo vedendo dei rigori

Federico Dimarco ha commentato il suo comportamento dopo aver assistito alla vittoria della Bosnia contro il Galles. Ha spiegato che rispetta tutti i club e le nazionali, e che la sua esultanza è stata una reazione spontanea mentre era con amici e seguivano i rigori. La dichiarazione è stata rilasciata alla stampa dopo l’evento.

Federico Dimarco ha parlato dell’esultanza dopo il passaggio del turno della Bosnia contro il Galles. Vediamo la spiegazione del terzino interista. Federico Dimarco in conferenza stampa ha parlato anche dell’esultanza dopo i rigori di Galles Bosnia. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! CASO ESULTANZA – « Ci tengo a dire che rispetto qualsiasi club e soprattutto qualsiasi nazionale. È stata una reazione istintiva, eravamo tra amici e stavamo vedendo dei rigori. Ho sentito anche Dzeko, un amico, gli ho fatto i complimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dimarco chiarisce: «Rispetto qualsiasi club e nazionale. L’esultanza è stata una reazione istintiva, eravamo tra amici e stavamo vedendo dei rigori» Articoli correlati Bosnia Italia, parla Dimarco: «L’esultanza? Una reazione istintiva. Non siamo arroganti, manchiamo da due Mondiali…»di Redazione Inter News 24Bosnia Italia, l‘esterno azzurro chiarisce il caso dell’esultanza in vista della cruciale sfida contro la Bosnia: ecco... Leggi anche: Brescia, tabaccaio si difende da una rapina a mano armata: "Reazione istintiva" Approfondimenti e contenuti su Dimarco chiarisce Argomenti discussi: Dimarco, video virale dopo Bosnia-Galles: la FIGC chiarisce, messaggio a Dzeko. Dimarco attacca la Rai: Poco rispettose le riprese, eravamo con le famiglieDimarco ha iniziato con una dichiarazione spontanea: C’è poco da essere arroganti – ha detto – visto che non abbiamo fatto gli ultimi due Mondiali. Trovo poco rispettoso che siano state fatte delle r ... ilnapolista.it Dimarco risponde alle critiche: Irrispettose le riprese, non ho mancato di rispetto alla BosniaArchiviate le fatiche per battere l'Irlanda del Nord, l'Italia comincia la missione Bosnia. Martedì sera, a Zenica, la Nazionale di Gattuso affronta quella dell'ex viola ... firenzeviola.it