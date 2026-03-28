Durante una conferenza stampa per presentare la partita contro la Bosnia, il calciatore ha commentato l’episodio dell’esultanza trasmessa dalla Rai, definendola poco rispettosa perché si svolgeva in presenza di famiglie. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla vicenda.

In conferenza stampa: "È stata una reazione istintiva tra compagni e amici, mi sono congratulato con Dzeko che mi ha risposto: "Che vinca il migliore"" Dimarco che guarda i rigori tra Bosnia e Galles e poi esulta alla vittoria della Bosnia. L'immagine sta facendo il giro del web Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Bosnia, Federico Dimarco è tornato anche sull’episodio dell’esultanza mandato in onda dalla Rai. “C’è poco da essere arroganti – ha detto – visto che non abbiamo fatto gli ultimi due Mondiali. Trovo poco rispettoso che siano state fatte delle riprese in un luogo dove eravamo con famiglie, amici e bambini, ma io rispetto qualsiasi club e qualsiasi nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dimarco attacca la Rai: “Poco rispettose le riprese, eravamo con le famiglie”

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