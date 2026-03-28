Le organizzazioni agricole di Puglia e Basilicata hanno inviato una lettera congiunta al prefetto di Matera e all’ufficio di Protezione Civile regionale, chiedendo di aumentare immediatamente i limiti di invasamento della diga di San Giuliano. La richiesta riguarda il versamento di acqua in eccesso nel mare, causato dai livelli attuali dell’invaso, che secondo le associazioni necessita di un intervento rapido.

Con una lettera a firma congiunta, indirizzata al prefetto di Matera e all’ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, CiaPuglia e Cia Basilicata hanno ufficialmente chiesto di rivisitare, con estrema urgenza, i limiti di invasamento della diga di San Giuliano, situata in agro di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Diga San Giuliano, esuberi di acqua versati in mare: "Alzare subito i limiti dell’invaso"

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