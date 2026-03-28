Nell'ambito delle trattative di mercato, si registra un confronto tra le squadre di Milano, con un difensore e un centrocampista in scadenza di contratto. Le due società stanno discutendo il rinnovo o la cessione dei giocatori, mentre nel frattempo prosegue il confronto diretto tra le formazioni sul campo, con il Napoli che si inserisce come terza forza nella corsa allo scudetto.

Dal campo al calciomercato: nerazzurri contro rossoneri ancora una volta Dal derby per lo Scudetto, col Napoli terzo incomodo, a quello sul calciomercato. Si può dire che è sempre Inter-Milan, o viceversa. In vista della prossima sessione estiva è doppio: per un difensore della nostra Serie A e per una delle migliori occasioni a costo zero. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Partiamo da quello per il difensore, ovvero Mario Gila. L’agente dello spagnolo è lo stesso di Lautaro Martinez, il capitano e simbolo dell’Inter, tuttavia ad oggi in vantaggio c’è il club rossonero. Il Ds Tare, cioè colui il quale lo ha portato alla Lazio, ha fatto passi importanti negli ultimi mesi piazzandosi in pole: avesse potuto, lo avrebbe regalato ad Allegri già a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Difensore e centrocampista (a zero): Inter-Milan, doppio derby di mercato

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