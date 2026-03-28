Di Lorenzo non andrà in Bosnia a sostenere la Nazionale

Giovanni Di Lorenzo non partirà per la Bosnia, dove avrebbe sostenuto i compagni di Nazionale impegnati nella finale play-off dei Mondiali 2026. Il giocatore aveva atteso il nulla osta dal suo club prima di unirsi alla squadra nazionale. Tuttavia, al momento, non è previsto il suo viaggio in Bosnia.

Giovanni Di Lorenzo aspettava il via libera dal Napoli per poter partire per la Bosnia e sostenere i suoi compagni di Nazionale, impegnati per la finale play-off dei Mondiali 2026. Il capitano del Napoli, però, rimarrà a Castel Volturno. La conferma è arrivata dal suo agente. Le parole dell’agente di Di Lorenzo. Ha dichiarato Mario Giuffredi, a Stile Tv: “ Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli. Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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