L’ex giocatore, infortunato, ha ricevuto notizie dall’agente che indicano la sua assenza dalla partita di Bosnia. Nei giorni precedenti, aveva assistito alla gara contro l’Irlanda del Nord dalla tribuna, supportando la Nazionale. La sua assenza rappresenta un altro ostacolo per la squadra, che dovrà affrontare la finale senza uno dei suoi principali difensori.

Dopo il sostegno dalla tribuna dato alla Nazionale per la prima sfida dei playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord, Giovanni Di Lorenzo resterà a Castel Volturno e non raggiungerà l’Italia in Bosnia per la finale playoff dei Mondiali 2026. Il capitano del Napoli sceglie di proseguire il recupero dall’infortunio anziché supportare i compagni. Una scelta doverosa dopo quanto fatto giovedì sera. Di Lorenzo e il sacrificio di Bergamo: già troppe le energie spese. L’impegno di giovedì a Bergamo ha già comportato uno sforzo notevole. Di Lorenzo è partito nel pomeriggio dopo le sedute terapeutiche, ha dato il suo supporto agli azzurri e la mattina successiva ha fatto rientro a Napoli alle sei del mattino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo, l’infortunio è una doppia batosta: l’annuncio dell’agente

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