Un giocatore del Napoli sta aspettando il via libera dalla società per recarsi in Bosnia. I membri infortunati della Nazionale italiana hanno richiesto di partecipare alla trasferta a Zenica, dove si svolge la finale play-off dei Mondiali 2026. La richiesta riguarda la possibilità di sostenere i loro compagni di squadra durante l’importante appuntamento.

I giocatori infortunati della Nazionale italiana hanno chiesto di andare a sostenere i loro compagni a Zenica, in Bosnia, per la finale play-off dei Mondiali 2026. Tra questi, c’è anche Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, a causa dell’infortunio rimediato in campionato, non è potuto essere parte integrante del gruppo convocato dal ct Gattuso. Tuttomercatoweb scrive: Guglielmo Vicario, che lunedì scorso si è operato di una piccola ernia, ha deciso sin da subito – d’accordo con il Tottenham – di rimanere nel gruppo di Gennaro Gattuso. Vicario viaggerà con i compagni alla volta di Zenica. Da capire se con lui potrà esserci anche Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli attende il via libera della sua società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo attende l’ok dal Napoli per volare in Bosnia

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