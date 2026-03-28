Derby marchigiano | Ancona e Vigor si sfidano per

Il derby marchigiano tra Vigor Senigallia e Ancona si svolgerà al stadio Bianchelli. La squadra in testa alla classifica del Girone F, l’Ancona, cerca di mantenere la posizione di vertice. La partita è prevista come uno degli incontri più attesi della giornata, con entrambe le squadre che si preparano a scendere in campo.

Il derby marchigiano tra Vigor Senigallia e Ancona si giocherà al Bianchelli con la capolista Ancona che deve difendere il primo posto nel Girone F. Con sei gare rimaste, i dorici affrontano una Vigor inespugnabile in casa da cinque giornate, in una sfida cruciale per la volata promozione. L’allenatore Agenore Maurizi ha sottolineato come ogni punto sia prezioso per mantenere la leadership dopo il pareggio tra Teramo e Ostiamare. La posta in palio è alta: l’Ancona mira a consolidare il primo posto, mentre la Vigor cerca di agganciare la zona play-off. Il tecnico rossoblù ha confermato che Bonaccorsi e Pecci saranno presenti in campo nonostante le limitazioni della rosa disponibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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