Nel 2024, circa il 10% della popolazione ha rinunciato a ricevere cure, principalmente a causa delle lunghe liste d’attesa. I grandi gruppi sanitari privati hanno registrato ricavi tra i 600 milioni e i 12 miliardi di euro, con il gruppo Humanitas che ha incassato 627 milioni e il San Raffaele che ha effettuato rimborsi significativi. Questi dati riflettono la dimensione economica del settore e le difficoltà di accesso alle strutture pubbliche.

Gruppo San Donato, Humanitas e MultiMedica sono i tre principali attori alternativi al pubblico. Hanno fatturati milionari e si inseriscono dove il sistema sanitario nazionale non arriva: quanto sono cresciuti nel tempo, e quanti rimborsi ricevono per le prestazioni convenzionate. Tutti i bilanci e i numeri Secondo un report di Mediobanca, i ricavi di 34 gruppi sanitari privati nel 2023 si aggiravano sui 12 miliardi. In rialzo rispetto al 2022, ma ancora bassi rispetto al 2019. Nel 2024 quasi una persona su dieci ha rinunciato a curarsi (anche) per via delle lunghe liste d’attesa. Chi ha potuto permetterselo, si è rivolto ai privati. Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Dentro i 12 miliardi della sanità privata: dai 627 milioni di Humanitas ai rimborsi del San Raffaele. Come stanno i grandi gruppi

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