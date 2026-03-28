Un gruppo di quattro parlamentari ha annunciato le proprie dimissioni, un gesto che negli ultimi anni sembrava poco frequente tra i rappresentanti politici. La notizia rivela come le dimissioni forzate siano tornate ad attirare l’attenzione nel panorama politico attuale, portando alla ribalta un atto che in passato era più comune. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Il recente poker, Delmastro - Bartolozzi - Santanchè - Gasparri (a sinistra lo recitano già con soddisfazione, tipo Zoff-Gentile-Cabrini), riporta d’attualità un gesto antico che negli ultimi tempi sembrava diventato addirittura desueto: le dimissioni. Tanto più che, contestualmente, dall’altra parte dello schieramento sul referendum sono arrivate anche quelle da presidente dell’Anm di Cesare Parodi, che pure l’ha vinto. Ma in effetti Parodi ha dato le dimissioni per motivi familiari (veri); quelle degli altri ricordano semmai la definizione che ne diede Ambrose Bierce nel suo celebre ‘ Dizionario del diavolo’: “Volontaria rinuncia a qualcosa di cui siamo stati privati con la forza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delmastro, Bartolozzi, Santanchè e Gasparri, il quartetto che rispolvera un gesto antico e desueto: le dimissioni (forzate)

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