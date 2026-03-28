Delirio alla Coppi e Bartali due tifosi aggrediscono un'ammiraglia della Visma in piena corsa
Durante la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, due tifosi hanno aggredito un'ammiraglia della squadra Visma mentre la corsa era in corso. La scena si è verificata lungo il percorso e ha attirato l'attenzione di spettatori e partecipanti. Non sono stati riportati feriti tra i membri della squadra, ma l'incidente ha causato interruzioni temporanee durante la gara.
Folle scena durante la 4a tappa della Settimana Coppi e Bartali quando due tifosi hanno assalito un'auto della Visma in piena gara. Il primo è salito sul tetto cercando di staccare una bici, il secondo ha iniziato a tirare pugni al finestrino del guidatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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