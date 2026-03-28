decreto fiscale la toppa del governo ai guai in manovra

I ministri si sono riuniti ieri in Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per approvare un nuovo decreto fiscale. La misura arriva in risposta alle difficoltà riscontrate nella manovra finanziaria e segue le conseguenze del referendum costituzionale sulla giustizia. L’obiettivo dichiarato è di apportare modifiche e correzioni alle norme fiscali già approvate, per cercare di risolvere le criticità emerse.

Economia La tassa sovranista sui pacchi extra-Ue si è rivelata alla fine un boomerang per il Mef, il cdm ieri l’ha rimandata a luglio Economia La tassa sovranista sui pacchi extra-Ue si è rivelata alla fine un boomerang per il Mef, il cdm ieri l’ha rimandata a luglio Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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