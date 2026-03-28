In un'intervista rilasciata a 'Nieuwsblad', l'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere ha commentato il suo trasferimento dal Club Brugge al Milan, affermando di non provare rimpianti per quella scelta. La conversazione ha toccato anche altri aspetti della sua carriera, senza entrare in dettagli sul motivo del trasferimento o su eventuali conseguenze future.

Charles De Ketelaere è tornato a parlare del Milan. Lo ha fatto ai microfoni del media belga 'Nieuwsblad' in cui si è detto senza rimpianti per il suo trasferimento in rossonero. Non solo, l'attaccante della dea si è soffermato anche a commentare il suo momento all'Atalanta. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Non ha rimorsi per quel trasferimento nel 2022 sul naviglio rossonero: "Non rimpiango ancora quel passaggio dal Club Brugge al Milan. Forse in quel periodo avrei dovuto mostrare più fiducia in me stesso, ma nel frattempo l'ho imparato. Il modo di giocare di Gasperini all'Atalanta mi ha aiutato nello sviluppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Ketelaere sul suo passato: “Non rimpiango il passaggio dal Club Brugge al Milan”

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