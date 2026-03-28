Il portiere ha commentato il confronto tra le nuove generazioni di giocatori e i veterani, affermando che i giovani mostrano meno rispetto rispetto al passato. Ha aggiunto che oggi è più semplice per i giovani entrare in prima squadra, e questa situazione potrebbe aver influito sul rapporto tra le diverse età. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in risposta a una domanda sulla presunta tensione generazionale nel mondo del calcio.

De Gea risponde alla domanda su lo "scontro generazionale" tra giocatori più anziani e nuove leve: "Non c'è più lo stesso rispetto da parte dei giovani, per loro adesso è più facile entrare in prima squadra e forse questo ha inciso. Li vedo spesso stare con il telefono in mano, anche al di fuori dello spogliatoio.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Gea: "I giovani di oggi non hanno più rispetto. Stanno solo al cellulare"

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