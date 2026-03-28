De Gea descrive Cristiano Ronaldo | A metà tra la pazzia e la perfezione

De Gea ha parlato di Cristiano Ronaldo, affermando che condividere il campo con lui è un'esperienza unica. Ha descritto il giocatore come una persona normale, ma ha sottolineato che si percepisce subito che in lui c’è qualcosa di diverso. Le sue parole mettono in luce come Ronaldo sia visto come un atleta che combina qualità straordinarie e caratteristiche umane.

De Gea descrive cosa significhi condividere il campo con Cristiano Ronaldo: "Certamente è un ragazzo normale, ma appena lo vedi ti rendi conto che in lui c'è qualcosa in più. Voleva allenarsi anche dopo le partite: per me questo è essere a metà tra la pazzia e il voler dare sempre il 100%". I due hanno sono stati compagni di squadra ai tempi del Manchester United. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Gea descrive Cristiano Ronaldo: "A metà tra la pazzia e la perfezione" Articoli correlati Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025. Cristiano Ronaldo compie 41 anni: tra record, famiglia e tensioni in ArabiaCristiano Ronaldo spegne 41 candeline ma non ha alcuna intenzione di spegnere i riflettori. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristiano Ronaldo De Gea e i ricordi allo United: Ronaldo incredibile. Sir Alex fu come un padreNon solo la Fiorentina. Nella lunga chiacchierata tra David De Gea e La Gazzetta dello Sport si è parlato anche di altro, come temi a carattere più generale che stuzzicano ... firenzeviola.it Portogallo-Spagna, che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia: l’errore è clamoroso [VIDEO]Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l'errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo ... sportfair.it