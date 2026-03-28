Durante una conferenza stampa dedicata alla prossima amichevole contro gli Stati Uniti, il giocatore ha parlato anche di alcune voci di mercato riguardanti un attaccante e il squadra di Napoli. Ha affermato che ci sono molte discussioni intorno a questa situazione e che spesso vengono amplificate. Inoltre, ha risposto a domande sulla sua forma fisica e sulla partita in programma.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro gli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha risposto a diverse domande sul match e sulla sua condizione fisica. Non poteva mancare la domanda sul caso Lukaku. Le parole di De Bruyne. C’è sempre molto rumore intorno al Napoli. Situazioni come questa vengono ingigantite parecchio lì. Non conosco tutti i particolari di ciò che è successo tra le due parti. Ma la stagione di Romelu non è stata semplice. Ha avuto vari problemi, tra cui quell’infortunio. Questa vicenda non è positiva per nessuno, nemmeno per il Belgio, perché abbiamo bisogno di lui. L'articolo De Bruyne: “Lukaku? C’è molto rumore intorno al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne: “Lukaku? C’è molto rumore intorno al Napoli. Situazioni come questa vengono ingigantite”

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