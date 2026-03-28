De De Bruyne ha partecipato a una conferenza stampa negli Stati Uniti prima dell’amichevole tra il Belgio e la squadra locale allenata da Pochettino. Durante l’incontro, è stato chiesto se in Italia si dica che il suo stato di forma sia migliorato; lui ha risposto di non notare differenze. La partita è prevista per la giornata successiva.

De Bruyne ha parlato in conferenza stampa negli Stati Uniti alla vigilia dell’amichevole tra il Belgio e i padroni di casa allenati da Pochettino. Scrive il giornale on line DH lei Sports che Kdb potrebbe indossare la fascia da capitano, a meno che Youri Tielemans non recuperi in tempo. La partita si gioca questa sera alle ore 20.30 (orario italiano). Com’è la tua condizione? “Sto prendendo sempre più ritmo. Ho già giocato più di quanto immaginassi. Mi sono allenato con la squadra per quattro settimane e mi sento bene. Non penso che giocherò due volte per novanta minuti durante questa tournée, ma non è nemmeno necessario”. Gli chiedono di Pochettino e della nazionale statunitense. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne: “In Italia dicono che sto meglio ora? Non vedo differenze”

Articoli correlati

Carlos Alcaraz: “C’è un motivo per cui sto vincendo, non vedo l’ora di iniziare a Indian Wells”Arriva nel deserto californiano con la leggerezza di chi vince e la consapevolezza di chi sa perché lo fa.

Leggi anche: Napoli, De Bruyne rassicura: «Sto benissimo». Su Lukaku: «Qui c’è sempre fermento»

Altri aggiornamenti su De Bruyne In Italia dicono che sto...

Temi più discussi: De Bruyne gioca titolare Cagliari-Napoli o va in panchina? La decisione di Conte; Napoli-De Bruyne, possibile addio a fine stagione: nuovi tentativi dall'Arabia Saudita e dall'MLS; Il Napoli sulle tracce del Milan. Tornano De Bruyne e McTominay; Napoli, De Bruyne rivede la luce: domenica il rientro in città, nel mirino c’è il Mondiale 2026.

Napoli-De Bruyne è già finita? Cosa è cambiato e i nuovi tentativi dall'Arabia Saudita e dall'MLSL'avventura di Kevin De Bruyne in Italia può durare una sola stagione. Il Napoli è consapevole di avere in squadra un campione di livello internazionale, a frenare la sua conferma in azzurro, però, po ... calciomercato.com

Kevin De Bruyne è arrivato in Italia: inizia la sua nuova avventura al NapoliKevin De Bruyne è sbarcato all’aeroporto di Roma Fiumicino, accolto da grande entusiasmo e attesa. Il fuoriclasse belga è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Napoli, segnando uno dei ... la7.it

De Bruyne: “In Italia dicono che sto meglio ora Non vedo differenze” De Bruyne alla vigilia di Usa-Belgio di stasera: "Sto prendendo sempre più ritmo. Ho già giocato più di quanto immaginassi. Mi sono allenato con la squadra per quattro settimane e mi sento - facebook.com facebook

L'iniziativa del Napoli per la ricostruzione del Teatro Sannazaro: all'asta 50 maglie autografate di Kevin De Bruyne x.com