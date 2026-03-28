Un noto giornalista ha ipotizzato che la promozione potrebbe includere il wrestler nel main event della prossima edizione di All In, con l’obiettivo di aumentare l’appeal dello show. Secondo quanto riferito, questa scelta sarebbe volta a concorrere a un grande risultato per l’evento, che potrebbe coinvolgere anche il titolo mondiale della federazione. La decisione non è ancora ufficiale e resta una previsione.

Will Ospreay nel main event e per il titolo mondiale AEW: questa è la previsione del noto giornalista Dave Meltzer in merito alle scelte che la All Elite potrebbe compiere in vista della prossima edizione del ppv All In. Nell’ultima edizione della newsletter del Wrestling Observer, Meltzer ha fatto una analisi sui numeri che stanno accompagnando la vendita dei biglietti per l’evento londinese. Numeri significativi: sono già stati staccati 22 mila biglietti, senza che vi sia alcuna indicazione sulla card o su quanto avverrà in quei giorni. Nonostante ciò, gli stessi numeri sono in ribasso rispetto a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024 nel lancio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dave Meltzer: “Per fare il botto a All In, la AEW metterà Ospreay nel main event”

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