Dario Fo e l’attivismo politico nel ’74 il fotografo Bordoni | Nei miei scatti la sua magia – Le immagini inedite

Nel 1974, un uomo di 48 anni si trovava a parlare in un’aula dell’Università di Architettura di Roma. In quegli anni, il suo impegno politico e artistico attirava l’attenzione di fotografi e testimoni. Uno di questi, il fotografo Bordoni, ricorda come le sue immagini catturassero la “magia” di quei momenti, offrendo uno sguardo inedito sulla figura pubblica di quell’epoca.

(Adnkronos) – Era il 1974 e un Dario Fo, allora 48enne, parlava in un'aula dell’Università di Architettura di Roma. Erano i tempi delle contestazioni giovanili, delle occupazioni e del forte attivismo politico del futuro premio Nobel. In delle foto in bianco e nero che l’Adnkronos ha potuto visionare in esclusiva, si vedono striscioni e simboli. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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