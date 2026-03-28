Daniela Santanchè ha espresso un ringraziamento al Ministero del Turismo, sottolineando il lavoro svolto dalla squadra del ministero negli ultimi anni. Ha evidenziato l’impegno del gruppo nel promuovere il settore turistico, considerato strategico per il paese. La dichiarazione è stata resa pubblicamente e si riferisce a un riconoscimento per l’attività svolta dal personale del ministero.

“Un ringraziamento sentito alla squadra del Ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo settore strategico della nostra Nazione. Il merito dei successi di questi tre anni e mezzo è più vostro che mio”. Lo ha detto l’ex ministra del turismo Daniela Santanchè, in un post su X, che è accompagnato da un video, nella sua prima dichiarazione social dopo le dimissioni. Nel video su X Santanchè dice: “Voglio dire loro che mi ricorderò di ognuna di queste persone perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra. Bravi, continuate a lavorare così e a portare avanti il Ministero del Turismo, perché è importante per la crescita della nostra nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Daniela Santanchè ringrazia il ministero del Turismo: “La vita è lunga, ricordarsi di essere squadra”

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