Daniela Santanché ha una secondo mestiere segreto | lavorare a maglia L’amica Paola Ferrari | Sforna maglioni rapidissima

Recentemente si è scoperto che Daniela Santanché, oltre alla sua attività politica, pratica il lavoro a maglia come passatempo. Un'amica ha riferito che realizza maglioni molto rapidamente. Con le sue dimissioni dal ruolo ministeriale, avrà più tempo libero da dedicare a questa passione, che ha sempre coltivato in privato.

Daniela Santanché ha un secondo mestiere segreto: lavorare a maglia. E ora che con le dimissioni dal ministero del Turismo avrà più tempo libero, potrà riprendere in mano i suoi amati ferri e sfornare maglioni per gli amici. A svelarlo è stata la sua amica da una vita che è diventata sua socia a più riprese: Paola Ferrari, da anni volto noto dello sport Ra i, nonché nuora di Carlo De Benedetti. La conduttrice e giornalista Paola Ferrari ANSA MATTEO BAZZI La vocazione svelata in una intervista: quando ha tempo Daniela da maglioni per tutti. La vocazione segreta della Santanché è stata svelata dalla Ferrari in un’intervista al Corriere della Sera per raccontare le ore più difficili dell’amica, che a suo dire avrebbero angosciato più lei della ministra uscente. 🔗 Leggi su Open.online

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