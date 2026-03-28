Dopo aver inviato le sue dimissioni, Daniela Santanché ha pubblicato un video in cui saluta i suoi sostenitori. Il video, che ricorda le uscite di un concorrente eliminato da un reality, è stato condiviso online. La politica ha deciso di comunicare il suo addio con questo messaggio visivo, lasciando intendere un momento di separazione pubblico e personale.

Daniela Santanché dopo la lettera di dimissioni ha deciso di rompere il silenzio in un modo inedito: un video paragonabile a quello di un concorrente eliminato da un reality “Voglio veramente ringraziare tutti i collaboratori del Ministero del Turismo. Vorrei ringraziarli uno per uno. Voglio ringraziare dal Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all’Ufficio Stampa, al Portavoce, alla Segreteria, al Capo dell’Ufficio Legislativo, a tutti coloro che hanno lavorato”, con queste parole inizia il video diDaniela Santanchéper ringraziare la sua squadra di lavoro. Poi continua: “È veramente una squadra fantastica. Ognuno ci ha messo passione,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Daniela Santanché esce di scena e saluta tutti | VIDEO

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Aggiornamenti e notizie su Daniela Santanché

Temi più discussi: Daniela Santanchè si è dimessa, la ministra per il Turismo lascia dopo il pressing di Meloni. Cara Giorgia, sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri; Santanché si è dimessa ma Meloni ne esce malissimo; Daniela Santanchè si è dimessa; Santanchè resta al ministero, non rilascia dichiarazioni sulla richiesta di dimissioni.

Daniela Santanchè non esce dalla chat dei ministri, e da 48 ore nessuno scrive più nienteDa 48 ore sulla chat Whatsapp dei ministri è sceso imbarazzo e silenzio. Ma Daniela Santanchè non sarà uscita per dimenticanza o volontariamente? dire.it

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Daniela Santanché dopo essere stata costretta alle dimissioni ha scritto una lettera.. Una lettera in cui ha ribadito che il passo indietro è arrivato dietro auspicio della stessa Giorgia Meloni. Del resto, ha ricordato Santanché, lei stessa ha sempre detto che si sa - facebook.com facebook

Daniela Santanché, ministro del Turismo, si è dimessa. La decisione arriva dopo il pressing della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri la premier ha auspicato il passo indietro della ministra, che ha atteso 24 ore per formalizzare la decisione. x.com