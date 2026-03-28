Daniela is back L’ex ministra Santanchè torna sui social e ringrazia i suoi al ministero | Voi una squadra fantastica – Il video

Daniela Santanchè è tornata sui social dopo aver rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo giovedì sera. Nel video pubblicato, ringrazia il suo staff al ministero, definendolo una squadra fantastica. La sua riapparizione pubblico avviene con un sorriso, segnando il primo intervento dopo l’addio ufficiale all’incarico.

Daniela Santanchè riappare sorridente per la prima volta sui social, dopo le dimissioni tumultuose da ministra del Turismo rassegnate giovedì in serata. Torna per ringraziare la «fantastica squadra» dei collaboratori avuti in questi anni al MiTur. «Ognuno – dice in un video – ci ha messo passione, volontà, determinazione e siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, perché io ritengo che da soli non si vince mai e credo che il ministero del Turismo, per carità, con i nostri limiti in questi anni ha lavorato veramente bene». «Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Santanchè ringrazia la squadra del Ministero: tanti successi in tre anni"Un ringraziamento sentito alla squadra del Ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo...

Leggi anche: Daniela Santanché, il video su Instagram dopo le dimissioni: non cita e non ringrazia Giorgia Meloni

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Daniela is back L'ex ministra Santanchè...

Discussioni sull' argomento Daniela Santanchè si è dimessa, la lettera a Meloni: Abituata a pagare i miei conti, tengo più alla nostra amicizia; Meloni irritata con Santanchè: faccia un passo indietro. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi; A Giorgia Meloni l'interim del ministero del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè; Daniela Santanchè: la sua vita tra politica, imprenditoria e guai giudiziari.

Il secondo mestiere segreto di Daniela Santanché svelato dall'amica Paola Ferrari https://www.open.online/2026/03/28/daniela-santanche-ha-secondo-mestiere-segreto/ - facebook.com facebook

Ai dipendenti di Pc professionale Daniela Santanchè ha sempre spiegato che quasi tutte le entrate dipendessero dalla pubblicità da lei raccolta. Eppure secondo Eugenio Moschini, intervistato da Giorgio Mottola, una volta gli era stato proposto un bilancio co x.com