Martedì a Zenica si disputa una partita decisiva che determina la qualificazione al Mondiale, con una vittoria che garantisce il passaggio e una sconfitta che riporta i giocatori alla realtà. Tra i protagonisti, ci sono l’attaccante Dzeko, ormai veterano, e il giovane Alajbegovic, considerato il talento emergente della squadra. La sfida rappresenta anche un momento simbolico legato alla memoria collettiva del calcio locale.

Martedì a Zenica non si gioca solo una partita, ma una resa dei conti con la memoria. Chi vince va al Mondiale, chi perde torna a contare gli anni. L’Italia lo sa: l’ultima volta era il 2014, la 19esima presenza. Per la Bosnia, invece, fu la prima volta, una scoperta quasi timida del grande palcoscenico. In mezzo a tutto questo, c’è un uomo che sembra essersi sottratto al logorio del tempo. Edin Dzeko è la memoria vivente di un calcio che non vuole arrendersi. Quaranta anni portati come una sfida personale, 147 presenze e 73 gol con la nazionale, 460 reti ufficiali sparse per l’Europa come briciole di grandezza: da gennaio, con le sue reti, ha portato lo Schalke 04 in vetta alla B tedesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall’eterno Dzeko al pararigori "antifa". Ma il gioiello di Bosnia è il baby Alajbegovic

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