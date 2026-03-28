Oggi le gallerie d'arte non sono più limitate ai musei tradizionali o alle gallerie fisiche. Le mostre di arte contemporanea si svolgono anche in locali come ristoranti e abitazioni private, trasformando gli spazi abituali in ambienti espositivi temporanei. Questa tendenza consente di fruire delle opere in contesti diversi, senza modificare l'assetto originale degli spazi dedicati all'arte.

Non sarà dunque una novità assoluta, ma l’idea di portare l’Arte in luoghi che non sono stati pensati principalmente per esporla, continua ad essere una scelta giusta, dal momento che uno spazio vivo, per molti artisti, collezionisti, galleristi o semplici curiosi, continua ad essere meglio di un white cube. Ce lo dimostra oggi, a Milano, una «mappa alternativa dell’arte» composta da ex laboratori, piccoli ristoranti e soprattutto appartamenti privati, la cui particolare potenza comunicativa, nasce non solo da storie spesso affascinanti, ma dal piacere sottile di attraversare stanze che si immaginano abitate da sconosciuti. Succede questo,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dalle case ai ristoranti: le gallerie d'arte cambiano forma

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