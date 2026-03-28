La vicenda dei computer professionali Apple si sviluppa a partire da un passaggio fondamentale: il passaggio dalla forma di una semplice scrivania a quella di una torre espandibile. Questa trasformazione ha rappresentato un punto di svolta nella storia dei modelli destinati agli utenti di livello avanzato, segnando un cambio di passo rispetto ai modelli precedenti.

La storia del computer professionale Apple non inizia con il Mac Pro, ma molto prima, quando la macchina smise di essere un oggetto da scrivania per diventare una torre espandibile. Questo cambiamento radicale nella postura del dispositivo ha segnato l’evoluzione tecnologica e di design che porterà fino alla fine dell’era classica delle workstation beige. L’evoluzione parte dagli anni Ottanta, passando attraverso modelli come il Quadra 700 del 1991 e il Quadra 800 del 1993, fino ad arrivare al Power Macintosh 8500 che ridefinì il concetto di potenza espandibile. La narrazione si conclude con il Power Mac G3 Blue & White del 1999, un modello che introdusse una svolta emotiva nel design mantenendo le funzionalità professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla scrivania alla torre: la rivoluzione dei Mac Pro

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