Dalla Juve alla Roma tutto vero | l’affare prende quota

Da calciomercato.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono intensificate le discussioni riguardo a un possibile trasferimento di un ex giocatore della Juventus alla Roma. Le fonti vicine alle trattative confermano che le parti sono in contatto e che si stanno definendo alcuni dettagli. La notizia ha attirato l’attenzione di diverse testate sportive e ha suscitato interesse tra i tifosi delle due squadre.

Si accende la pista che potrebbe portare un ex Juventus alla Roma: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Juventus e Roma, ancora loro. Il club allenato da Luciano Spalletti e quello di Gian Piero Gasperini stanno dando vita a una battaglia senza esclusione di colpi per la qualificazione alla prossima Champions League e adesso tornano sotto i riflettori per questioni di calciomercato. Giuntoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Roma, infatti, sarebbe interessata a un ex volto della Juve ovvero Cristiano Giuntoli che l’altra sera era presente allo stadio di Bergamo per assistere alla gara tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, l’affare tra il club capitolino e l’ex dirigente bianconero potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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