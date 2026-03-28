Dalla Germania è partita una richiesta di controllo sull’eurodeputata Salis Il blitz in hotel a Roma all’alba Lei | Viviamo in uno Stato di polizia

Dalla Germania è arrivata una richiesta di verifica nei confronti dell’eurodeputata italiana, con un blitz avvenuto all’alba in un hotel di Roma. La parlamentare ha commentato la situazione affermando che si trova in uno “Stato di polizia”. La richiesta di controllo sarebbe partita da un’informativa proveniente dalle autorità tedesche.

Sarebbe partito da una segnalazione della Germania il controllo all’eurodeputata Ilaria Salis in un albergo della Capitale. L’alert è scattato nell’ambito del sistema di segnalazioni Schengen. «Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’albergo a Roma per effettuare un ‘ controllo preventivo ‘. Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un’ora prima di andare via. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ore dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio ». 🔗 Leggi su Open.online

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