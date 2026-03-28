In alcune piazze di Bergamo si svolgono ancora giochi tradizionali che richiamano le attività di un tempo. Tra questi, il palo della cuccagna rimane uno degli appuntamenti più suggestivi, mentre altri giochi popolari continuano a essere praticati durante eventi locali. Queste tradizioni, tramandate nel corso degli anni, rappresentano un legame con il passato e attirano partecipanti di tutte le età.

Articolo. Alcune tradizioni, come il palo della cuccagna, animano ancora le nostre piazze. Ma ci sono anche curiosità che conosciamo poco come la «Corsa dei Formaggi» Introdotta per la prima volta nel 1916, ma resa una consuetudine solamente cinquant’anni dopo, da domani l’ora legale sembrerà regalarci giornate più lunghe. Insieme a essa, la nascente primavera ci ricorderà la bellezza ciclica della natura, colorando con chiome viridi e petali variopinti le nostre città e i nostri paesaggi. Non solo la natura, ma anche la comunità si risveglia, riscoprendo il piacere di vivere insieme. Secondo alcuni dati analizzati dall’Osservatorio... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dal pirlì alla lippa. I giochi di una volta che fanno rivivere la Bergamo di un tempo

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