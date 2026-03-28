Nella piazza di Modena si svolge un evento musicale dedicato alle canzoni di Gino Paoli. Tra i brani interpretati ci sono 'La gatta', 'Sapore di sale', 'Una lunga storia d'amore', 'Che cosa c'è', 'Senza fine' e 'Il cielo in una stanza'. La manifestazione riunisce appassionati e musicisti per celebrare il repertorio del compositore.

Modena, 28 marzo 2026 – Da 'La gatta' a 'Sapore di sale', da 'Una lunga storia d'amore' a 'Che cosa c'è' passando per 'Senza fine' e, ovviamente, 'Il cielo in una stanza'. In piazza Grande oggi, sabato 28 marzo, hanno risuonato i più grandi e amati successi di Gino Paoli: dalla mattina al tardo pomeriggio nel cuore della città, al centro del sito Unesco. Paola Penzo, chi è l’ultima moglie di Gino Paoli: “L’amore che ha superato tutte le altre donne” Il grande artista è scomparso lo scorso martedì all'età di 92 anni, e con questa iniziativa il Comune ha voluto attribuire un omaggio e un segno di grande affetto a un cantautore “immenso che ha lasciato una traccia indelebile nella musica italiana ed era molto legato a Modena” come ha ricordato nel suo messaggio di cordoglio il sindaco Massimo Mezzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da 'La gatta' a 'Sapore di sale': in piazza a Modena le canzoni di Gino Paoli

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