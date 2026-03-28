Da Google alla Puglia | la sfida di Elena Allegretti la manager foggiana che ha scelto di tornare nella sua terra

Elena Allegretti, manager originaria di Foggia, ha deciso di tornare nella sua regione di origine dopo aver maturato un’esperienza nel settore digitale a livello internazionale. La sua carriera si è sviluppata in ambienti europei, e ora ha scelto di operare in Puglia, regione in cui è nata. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore tecnologico e digitale.