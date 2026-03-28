Da Google alla Puglia | la sfida di Elena Allegretti la manager foggiana che ha scelto di tornare nella sua terra
Elena Allegretti, manager originaria di Foggia, ha deciso di tornare nella sua regione di origine dopo aver maturato un’esperienza nel settore digitale a livello internazionale. La sua carriera si è sviluppata in ambienti europei, e ora ha scelto di operare in Puglia, regione in cui è nata. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore tecnologico e digitale.
Esperta di digital marketing, dopo aver lavorato 6 anni nella sede di Google a Dublino, ha deciso di rientrare in Puglia dove lavorerà presso l'agenzia Fragos Media C'è chi torna al Sud per necessità, e chi lo sceglie con convinzione. Elena Allegretti, professionista foggiana con un curriculum internazionale costruito nel cuore pulsante del digitale europeo, appartiene alla seconda categoria. Dopo sei anni nella sede di Google a Dublino, la manager ha deciso di rientrare in Puglia – una scelta di vita prima ancora che professionale – portando con sé un bagaglio di competenze unico nel settore del marketing strategico. Cresciuta a... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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