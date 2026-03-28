Da Cunha avverte la Juventus | Più facile che il Como arrivi in Champions rispetto a…

Da Cunha ha rilasciato una dichiarazione in cui sostiene che è più probabile che il Como raggiunga la Champions rispetto a un altro scenario non specificato. La sua affermazione è stata pubblicata da un sito di notizie sportive. La dichiarazione è stata fatta in un contesto informale e non sono stati forniti ulteriori dettagli o spiegazioni.

Da Cunha avverte la Juventus: «Più facile che il Como arrivi in Champions rispetto a.». Le dichiarazioni del capitano dei lariani. Sbarcato in Italia nel gennaio 2023 per vestire la maglia di un Como che lottava duramente in Serie B, Lucas Da Cunha rappresenta oggi il simbolo assoluto dell’incredibile ascesa del club lariano. Nel giro di pochissimo tempo, il centrocampista francese di origini portoghesi si è imposto come capitano, leader tecnico e imprescindibile punto di riferimento dello spogliatoio, trascinando la compagine lombarda a competere con merito nelle zone altissime della classifica.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Da Cunha avverte la Juventus: «Più facile che il Como arrivi in Champions rispetto a…» Articoli correlati Cagliari-Como 1-2: la magia di Da Cunha alimenta il sogno Champions dei larianiCagliari, 7 marzo 2026 – Blitz del Como che sbanca l’Unipol Domus battendo 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto a quota... Baturina e Da Cunha mettono ko il Cagliari, Como da ChampionsNon basta ai sardi il momentaneo 1-1 di Esposito, la squadra di Fabregas si gode almeno una notte al 4° posto CAGLIARI - Vince ma non senza soffrire... Una selezione di notizie su Cunha avverte Argomenti discussi: Cagliari, ripresa con Borrelli e Liteta a parte. Como, Da Cunha fa fuori la Juve: Qui dalla Serie B. Noi in Champions più facile di...Così il talento franco-portoghese: Quando sei capitano di una squadra in cui ti senti a casa e hai la fiducia di tutti ti senti molto bene ... tuttosport.com Da Cunha: Proviamo a segnare sempre. Diao: Sapevo che avrei aiutato la squadraDopo Como-Roma Da Cunha e Diao, protagonista di un discusso episodio, hanno commentato il match. Ecco le loro parole. siamolaroma.it